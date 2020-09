Mehrheit der Österreicher nehmen Reisewarnungen ernst

Die Mehrheit Österreicher meiden wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr Auslandsreisen. 88 Prozent nehmen auch die Reisewarnungen der Regierung ernst.

88 Prozent nehmen Reisewarnung ernst

88 Prozent der Befragten nehmen demnach die Reisewarnungen ernst. Nur 6 Prozent gaben an, dass sich für sie trotz der Reisewarnungen keinerlei Veränderungen oder Einschränkungen in Hinblick auf Reisen ins Ausland ergeben. Dagegen sagte 23 Prozent wegen der Reisewarnungen eine geplante Auslandsreise ganz ab, 21 Prozent wollten heuer gar nicht verreisen, 18 Prozent ihren Urlaub in Österreich verbringen. 29 Prozent gaben an, nur ins "sichere" bzw. benachbarte Ausland zu reisen.