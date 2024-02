Studie: Nasenspray gegen Corona soll mRNA-Impfung überlegen sein

Im Tierversuch wurde festgestellt, dass ein Nasenspray zur Impfung gegen Corona deutlich effektiver ist als die mRNA-Impfstoffe, die in die Muskeln injiziert werden.

Eine Studie der Freien Universität Berlin liefert überzeugende Beweise dafür, dass ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, der über die Nase verabreicht wird, überlegen ist, um die Übertragung von Corona zu verhindern. Dies wurde am Dienstag bekanntgegeben.

Studie bestätigt Vorteile von Corona-Nasenspray gegenüber mRNA-Impfung

Die Wirksamkeit eines alternativen Nasenspray-Impfstoffs wurde von Berliner Forschern untersucht und mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty verglichen. Dabei stellten sie fest, dass Corona-Impfstoffe, die in die Muskeln verabreicht werden, nur begrenzt in der Lage sind, robuste Immunreaktionen in den oberen Atemwegen auszulösen, welche die Eintrittspforte für das Coronavirus sind. Im Gegensatz dazu enthält der alternative Lebendimpfstoff alle Bestandteile des Virus und nicht nur das Spike-Protein wie der mRNA-Impfstoff.