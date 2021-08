Studie mit 100.000 Proben: Geimpfte haben deutlich geringeres Infektionsrisiko

Forscher untersuchten fast 100.000 Proben englischer Studienteilnehmer und ermittelten, dass das Infektionsrisiko bei Vollgeimpften dreimal niedriger ist als bei nichtgeimpften Personen. Auch die Ansteckungsgefahr ist geringer.

Studie mit 100.000 Teilnehmern

Impfung schützt nicht zu 100 Prozent vor Infektion

England schaffte Coronaregeln ab

Mit Blick auf die umfassenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in England rief er die Menschen dazu auf, im Umgang miteinander weiter vorsichtig zu sein. Ungeachtet von Warnungen von Wissenschaftlern hatte die britische Regierung am 19. Juli fast alle in England geltenden Corona-Restriktionen aufgehoben, darunter auch die Maskenpflicht in bestimmten Innenräumen.