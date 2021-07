Studie aus England zeigt Wirksamkeit von Pfizer und AstraZeneca gegen Delta

Laut einer britischen Studie sind zwei Impfungen mit BioNTech/Pfizer zu 88 Prozent gegen die Delta-Variante wirksam. Die Wirksamkeit von AstraZeneca ist geringer, aber immer noch hoch.

Eine britische Studie bestätigt eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Zwei Dosen des Impfstoffs Covid-19 von BioNTech/Pfizer oder AstraZeneca seien gegen die hochgradig übertragbare Delta-Variante des Coronavirus fast genauso wirksam wie gegen die bisher dominierende Alpha-Variante, heißt es in der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Untersuchung.