Strengere Airbnb-Regeln in Österreich gefordert

Nach Salzburg und Wien denkt auch Tirol über strengere Regeln für den Online-Vermieter Airbnb nach. Die Tourismusbranche wünscht sich eine Ausweitung auf ganz Österreich.

Die Tourismusbranche schießt sich auf Buchungsplattformen wie Airbnb ein und verlangt eine Registrierungspflicht sowie schärfere Kontrollen bei den Steuerabgaben. “Dieser vollkommen unregulierte Markt wächst vor unseren Augen in einem Ausmaß, wo man als Verantwortungsträger nicht mehr wegschauen kann”, so Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, per Aussendung.