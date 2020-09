Strenge Corona-Kontrollen in über 7.700 Lokalen am Wochenende

Im Kampf gegen das Coronavirus führte die Polizei am Wochenende zahlreiche Lokal-Kontrollen in ganz Österreich durch. Insgesamt wurden dabei 160 Anzeigen erstattet.

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag ihre österreichweiten Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Coronamaßnahmen in der Gastronomie fortgesetzt. Insgesamt überprüften die Beamten am Wochenende

160 Anzeigen bei mehr als 7.700 Lokal-Kontrollen am Wochenende

"Unser gemeinsames Ziel ist, die Infektionszahlen weiter hinunterzudrücken. Es wird daher in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin verstärkte und intensivere Schwerpunktkontrollen durch die Polizei vor allem in der Nachtgastronomie geben, denn wir müssen alles unternehmen, um in der Nachtgastronomie weitere Infektions-Cluster zu vermeiden", betonte Nehammer. "Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss jederzeit mit Konsequenzen rechnen. Jeder hat es selbst in der Hand, durch Eigenverantwortung zur Verringerung der Infektionszahlen beizutragen", so der Minister.