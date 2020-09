2.239 Sperrstunden-Kontrollen durch Polizei durchgeführt

Karl Nehammer (ÖVP) hatte verstärkte Sperrstunden-Kontrollen durch die Polizei angekündigt. Wie der Innenminister am Samstag bekannt gab, sind in der Nacht auf Samstag bundesweit 2.239 Lokale und Veranstaltungsstätten überprüft worden.

"Es braucht jetzt die gemeinsame Anstrengung aller, damit die Infektionszahlen geringer werden. Es geht darum, dass wir zusammenhalten und Schulter an Schulter den entschlossenen Kampf gegen das Coronavirus führen", sagte Nehammer.

Mehr als 2.000 Sperrstunden-Kontrollen in der Nacht auf Samstag

