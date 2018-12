Streit eskalierte: 29-Jährige sticht mit Messer auf Ex-Freund in Wien-Währing ein

Am Montag endete eine Auseinandersetzung zwischen einer 29-Jährigen und ihrem Ex-Freund mit einem Messerstich. Die Frau verletzte den 24-Jährige am Bauch, danach fuhr das Opfer mit einem Auto davon.

Eine Kellnerin hat im Zuge einer Auseinandersetzung am Heiligen Abend in Wien-Währing mit einem Messer auf ihren Ex-Freund eingestochen. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen am Bauch und konnte nach der Behandlung im Spital gleich wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Die 29-Jährige gab an, das Messer aus Angst zur Aussprache mitgenommen zu haben.