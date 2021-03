Streit beim Spazierengehen: Mann bedrohte seine Schwester mit Messer

Zu einem Zwischenfall kam es am Sonntagnachmittag in Wien-Ottakring, als ein 39-jähriger Mann mit seiner Schwester (41) spazieren ging. Plötzlich zückte der Mann ein Messer.

Ein 39-Jähriger ist bei einem Spaziergang mit seiner Schwester (41) am Sonntag gegen 13:30 Uhr auf der Maroltingerstraße in Wien-Ottakring derartig in Streit geraten, dass er sie mit einem Messer bedroht hat.