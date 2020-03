In einer Wiener Straßenbahn eskalierte der Streit eines Paares

In einer Wiener Straßenbahn eskalierte der Streit eines Paares ©Manfred Helmer (Sujet)

Streit aus Eifersucht eskalierte in Wiener Straßenbahn mit Schlägen

Am Mittwochabend kam es in einer Straßenbahn in Wien-Simmering zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem Paar.

Laut Zeugen soll ein Mann in dem Streit in der Straßenbahn, der sich kurz nach 20:30 Uhr im Bereich der Laxenburger Straße in Simmering ereignete, auf eine Frau beim Streit eingeschlagen haben.

Festnahme nach Körperverletzung in Straßenbahn

Grund des Streites war laut dem 26-jährigen Opfer Eifersucht. Sowohl das Opfer als auch der 29-jährige Mann waren erheblich alkoholisiert und standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Suchtgift.