Streikrecht: Das gilt im Homeoffice und auf Montage

Arbeitnehmer, die entweder im Homeoffice arbeiten oder als Monteur außerhalb des Büros tätig sind, sind nicht verpflichtet bei einem Streik an ihren Firmenstandort zu kommen.

Das gilt im Streikrecht im Homeoffice und auf Montage

Laut dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) gibt es in Österreich keine gesetzliche Regelung zur Arbeitsniederlegung, daher auch keine Pflicht am Firmenstandort zu erscheinen. Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE teilte mit: "Das Recht während eines Streiks die Arbeit einzustellen, ist nicht vom konkreten Arbeitsort oder vom konkreten Arbeitsplatz abhängig." Die Arbeitnehmer müssten die Teilnahme am Streik dem Arbeitgeber aber ausdrücklich mitteilen.