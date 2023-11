Mega-Streik und Protestmarsch der Metaller am Donnerstag

Seit Dienstag bis heute Mittag haben etwa 250 Betriebe und Werksstandorte der Metallindustrie gestreikt. Morgen sind Arbeitsniederlegungen in rund 100 Firmen geplant, gaben Gewerkschaftsvertreter am Mittwoch gegenüber der APA bekannt.

Unter anderem wird es morgen bei der Firma Engel Austria in Schwertberg (OÖ) mit mehr als 2.000 Beschäftigten zu einem Protestmarsch kommen. Um ca. 10 Uhr soll dieser vom Werksgelände in den Ort führen.

Metaller-KV-Verhandlungen: Gewerkschaft plant Protestmarsch in Schwertberg

Während die Streiks seit der Unterbrechung der Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie am Montagabend nun schon seit Dienstagfrüh stundenweise andauern sind in Teilen der Metallindustrie die KV-Gespräche weiter gegangen. Allerdings trennten sich die Sozialpartner der Fahrzeugindustrie und Gießereiindustrie ebenfalls ohne Ergebnis.

BMW, Stellantis, Rosenbauer, Rotax, MAN und weitere werden bestreikt

Kapsch: "Wir brauchen jetzt einen Schulterschluss und keinen Arbeitskampf"

Zum aktuellen Streik in der Metallindustrie meinte heute Georg Kapsch, von 2012 bis 2020 Präsident der Industriellenvereinigung (IV): "Wir brauchen jetzt einen Schulterschluss und keinen Arbeitskampf". Er habe wenig Verständnis für die Höhe der Lohnforderung der Gewerkschaft. Schließlich befinde sich die Industrie in einer Rezession und nicht nur in einem leichten Abschwung. "Wenn wir so weitermachen, bekommen wir ein Problem mit der Konkurrenzfähigkeit", so Kapsch am Rande einer Pressekonferenz. Kapsch kritisierte auch die "Gießkannenpolitik der Regierung", die die Inflation erst angeheizt habe.