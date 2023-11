Metaller-KV: Mega-Streik bei Scheitern der 6. Runde steht bevor

Heute wird sich entscheiden, ob es im Metaller-KV zu einer Einigung, oder "zu den größten Arbeitsniederlegungen seit langer Zeit" kommt. Die sechste Verhandlungsrunde startet um 11.00 Uhr.

Spannung vor 6. Verhandlungsrunde: Metaller drohen mit Mega-Streik

"Es steht Spitz auf Knopf. Kein Abschluss am Montag wird zu den größten Arbeitsniederlegungen seit langer Zeit führen", so Gewerkschaften GPA und PRO-GE. Die Streikstatistik in der Metallindustrie weist zwei größere Arbeitsniederlegungen in der jüngeren Vergangenheit aus: 2011 kam es zu Streiks in rund 200 Betrieben mit 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 2018 in über 240 Betrieben mit mehr als 70.000 Beschäftigten.