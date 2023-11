Warnstreik der Deutschen Bahn ab Mittwochabend: Das sind die Folgen in Österreich

Die Deutsche Bahn hat die zweite Tarifverhandlungsrunde in dieser Woche abgesagt, nachdem die deutsche Lokführergewerkschaft GDL einen geplanten Warnstreik von Mittwoch- bis Donnerstagabend angekündigt hatte.

Man werde das Angebot an Fahrten stark reduzieren, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Dienstagabend mit. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden", hieß es.

ÖBB-Tagverkehr zwischen Salzburg und Tirol nicht von Warnstreik betroffen

Grenzüberschreitende Züge fallen wegen Warnstreik vermutlich aus

Deutsche Bahn sagte Verhandlungen ab

"Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch. Die geplanten Gespräche für den kommenden Donnerstag und Freitag werden abgesagt. Nach den ersten Verhandlungen wurde ein Fahrplan für die anstehende Tarifrunde vereinbart, der vorsah, dass die Verhandlungen im wöchentlichen Rhythmus fortgesetzt werden sollten. "Wer diese Verabredungen in dieser Gestalt bricht und kurzfristig zu Streiks aufruft und die Reisenden damit in Haftung nimmt, der kann nicht erwarten, dass wir weiter am Verhandlungstisch sitzen", sagte Seiler.