Streik bei Deutscher Bahn: Viele ÖBB-Züge können nicht fahren

Der Startschuss für Streiks bei der Deutschen Bahn durch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist am Samstag - zu Beginn einmal im Güterverkehr - gefallen. In den nächsten Tagen können mehrere ÖBB-Züge nicht fahren.

Der Arbeitskampf laufe allmählich an, es gebe nach und nach die entsprechenden Rückmeldungen der Streikleitungen vor Ort, sagte ein GDL-Sprecher am Nachmittag. Lokführer und Lokführerinnen sowie Beschäftigte in den Werkstätten bei der Bahn-Tochter DB Cargo seien aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.