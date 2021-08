Lokführer: Streik bei Deutscher Bahn ab Samstag

Streik von Samstag (17.00 Uhr) bis Mittwoch (02.00 Uhr): Dazu wird es laut dem Chef der Lokführergewerkschaft (GDL) Claus Weselsky kommen. GDL befindet sich im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn.

Beginnen werde der Ausstand im Güterverkehr, ab Montag um 02.00 Uhr werde auch der Personenverkehr bestreikt. Enden soll der Ausstand am Mittwoch um 02.00 Uhr.

Lokführer brachten Fernverkehr teilweise zum Stillstand

"Wir haben erneut Rücksicht auf das vor uns liegende Reisewochenende genommen", sagte Weselsky. "Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können." Bereits in der vergangen Woche hatten die Lokführer weite Teile des Fern- und Nahverkehrs über Tage lahmgelegt. GDL-Chef Weselsky hatte danach mit weiteren Arbeitsniederlegungen gedroht, sollte die Bahn kein verbessertes Angebot vorlegen. Bisher hat dies der Konzern nicht getan.

Deutsche Bahn mit Angebot an GDL

Die Deutsche Bahn hat der GDL zuletzt Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1,5 Prozent per 1. Jänner 2022 und 1,7 Prozent per 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Der GDL reicht dies nicht. Sie fordert unter anderem frühere Lohnerhöhungen, eine kürzere Laufzeit und einen Coronabonus von 600 Euro.