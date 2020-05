"Streaming in the Sky" live vom Wiener Riesenrad

Am Freitag findet direkt am Wiener Riesenrad ein Online-Streaming-Event mit Wiener Künstlern statt. Hier alle Infos dazu.

Am Freitag öffnet der Wiener Prater nach dem Corona-Lockdown wieder seine Pforten.

Das Wiener Riesenrad wird mit seinen Partnern im Rahmen eines Online-Streaming-Events (ohne Publikum) bereits am Tag zuvor, am 28. Mai, zwischen 16.00 und 23.00 Uhr auf einer eigens konstruierten Plattform direkt am Riesenrad musikalische Botschaften der Zuversicht, Solidarität, Hoffnung und Lebensfreude als Zeichen des Comebacks Österreichs senden.