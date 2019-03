Straßenzeitung AUGUSTIN bedroht: Flashmob am Stephansplatz

Um die Straßenzeitung AUGUSTIN vor dem Konkurs zu retten, ließen sich die Unterstützer verschiedene Aktionen einfallen. Die erste ist ein Flashmob am 28. März am Wiener Stephansplatz.

Die zunehmende Verdrängung von Kolporteuren hat unter anderem zu einem bedrohlichen Rückgang der Verkaufszahlen bei der Straßenzeitung AUGUSTIN geführt. Um das gesamte Angebot des AUGUSTIN inklusive Sozialarbeit und Redaktion aufrechtzuerhalten, werden heuer 80.000 Euro zusätzlich benötigt. Das Jahresbudget beträgt in etwa 690.000 Euro.

Flashmob: AUGUSTIN lesen am Stephansplatz

Am 28. März um 17 Uhr wird es dazu bereits eine erste Aktion geben: Einen Flashmob am Stephansplatz vor der AIDA unter dem Motto “AUGUSTIN lesen im öffentlichen Raum”. Um den Kolporteuren des AUGUSTIN den Rücken zu stärken, wird die Wiener Straßenzeitung exzessiv in der Öffentlichkeit gelesen. Der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt werden.