Straßenbahn als Botschafterin für Krebs-Prävention durch Wien unterwegs

"Schützt nicht vor Krebs": Eine Awareness Kampagne, die aktuell auf einer Wiener Straßenbahn prangt, ruft zur Krebsvorsorgeuntersuchung auf.

Kampagne zur Krebsprävention: "Schützt nicht vor Krebs“

Die 360° Grad Kampagne „Schützt nicht vor Krebs“ erzielte 1,5 Mio Impressions innerhalb von 4 Monaten in den Social Media Kanälen und war prominent in den österreichischen Tageszeitungen vertreten. Die Kampagne wurde im Rahmen der begehrten internationalen Communicator Awards mit Gold ausgezeichnet in der Kategorie „Social Responsibility for Integrated Campaign”. Als Werbesujet wird die Pflicht zum Tragen einer Maske aufgegriffen, indem hier die Botschaft transportiert und auf die Problematik aufmerksam gemacht wird, dass eine Maske nicht vor Krebs schützt. Um alle Zielgruppen und alle Krebsarten abzudecken, wurden unterschiedliche Sujets platziert.