Straches Mandats-Überlegungen sorgen für Verwunderung

Der Ex-FPÖ-Chef HC Strache könnte aufgrund der vorzugsstimmen bald einen Platz im EU-Parlament einnehmen. Das sorgte am Dienstag für Verwunderung und teils erboste Reaktionen

Die Tatsache, dass der infolge des Ibiza-Skandals zurückgetretene Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dank Vorzugsstimmenerfolg bald im EU-Parlament Platz nehmen könnte, sorgte am Dienstag für Verwunderung und teils erboste Reaktionen unter den politischen Fraktionen in Brüssel. Vor allem links stehende Parteienvertreter äußersten sich sehr kritisch.

Sollte Strache seinen Sitz in Straßburg bzw. Brüssel tatsächlich annehmen, wäre das “unglaublich” für jemanden, “der seinen Staat verkaufen und die Pressefreiheit einschränken will”, sagte die Spitzenkandidatin und Co-Fraktionschefin der Europäischen Grünen, Ska Keller, der APA. Der Fall Strache habe gezeigt, wie Rechtsnationale Menschenrechte untergraben, die Union zerstören und sich selbst bereichern wollten. Keller hatte aber auch eine Botschaft an die ÖVP, ohne diese beim Namen zu nennen: “Ich finde es auch unglaublich, dass es bei den Konservativen immer noch solche gibt, die denken, dass es okay ist, solchen Menschen Regierungsverantwortung – sogar das Innenministerium – zu übertragen. Ich hoffe sehr, dass die Konservativen ihre Strategie ändern.”

Dem Vernehmen nach will er es unbedingt annehmen, hat er doch durch “Ibizagate” alle seine Posten verloren. Das belegt auch ein Posting auf Facebook, welches nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung wieder gelöscht wurde – angeblich durch die Administratoren seiner Seite. In der Partei soll man über die Bestrebungen Straches “unglücklich” sein, hieß es dort von mehreren Seiten zur APA.

Für eine Annahme des Mandats im EU-Parlament müsste Strache weder bei der konstituierenden Sitzung am 2. Juli anwesend sein, noch sonst irgendetwas tun. Den Verzicht könnte er bereits vor der Feststellung des Wahlergebnisses durch die Bundeswahlbehörde am 12. Juni erklären, so Robert Stein, Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium. Die Mandatsliste werde danach an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) übermittelt, der diese dann seinerseits an das Europaparlament schickt.