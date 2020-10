Strache will Volksbegehren gegen "Corona-Zwangsmaßnahmen"

Heinz-Christian Strache hat am Mittwoch ein Volksbegehren gegen die "unsinnigen Corona-Zwangmaßnahmen" der Bundesregierung angekündigt, sollte er in den Wiener Landtag einziehen.

Sobald man am Sonntag mit Hilfe der Wienerinnen und Wiener in den Landtag einziehen werde, werde man ein solches österreichweit einleiten, hieß es in einer Aussendung des Team HC Strache am Mittwoch. Die "türkis-grüne Dilettanten-Regierung" werde man in weiterer Folge auch demokratisch zum Rücktritt zwingen, prophezeite er.