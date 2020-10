Strache hat gewählt und rechnet mit zweistelligem Wahl-Ergebnis

Am Freitag gab Heinz-Christian Strache seine Stimme zur Wien-Wahl im Bezirksamt des dritten Bezirks ab und warnte einmal mehr vo dem politischen Islam und wetterte gegen die "katastrophalen" Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

Strache hofft auf ein zweistelliges Ergebnis für seine Liste, also für eine "starke rot-weiß-rote Koalition", wie er sagte.

HC Strache hat seine Stimme für die Wien-Wahl schon abgegeben

Links-Partei mit Störaktion

Währenddessen versuchten Anhänger der Partei Links seinen Auftritt mit Rufen und kleinen Plakaten zu stören. Darauf war zu lesen "HC in Häfn, Links ins Rathaus". Straches Kommentar: "Die Art und Weise, wie sie sich darstellen, ist genau das, was Kommunisten ausmacht." Er bezeichnete die Demonstranten als "Gesinnungsterroristen", die politische Gegner am liebsten einsperren würden. Kurz darauf wurde die kleine Demonstration durch die Polizei aufgelöst.