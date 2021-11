Stornowelle in der Wiener Hotellerie: Ruf nach Aufstockung staatlicher Corona-Hilfen

Kaum Erholung, stöhnen Hoteliers schon unter der neuen Corona-Welle: Die Stadthotellerie hat sich noch nicht vom Einbruch der Gästezahlen in der Coronapandemie erholt, auch wenn der Herbst ganz gut begonnen hat.

"Für den Dezember rollt gerade eine Stornowelle durch die Rezeptionen, der Jänner ist bei den Reservierungen gar auf einem Rekordtief", beklagte die Hotelier-Sparte der Wiener Wirtschaftskammer am Montag. Schon im laufenden November liege die Auslastung nur bei 38 Prozent. Die Branche brauche Hilfe - am besten mehr als bisher.

Hotelzimmer in Wien waren kurzfristig besser gebucht - nun ist neue Welle da

In den vergangenen Wochen hätten Seminare und Tagungen wieder für besser gebuchte Hotelzimmer in Wien gesorgt. Das sei jetzt aber wieder vorbei. "Die neue Corona-Welle wirft uns nun wieder komplett zurück", so Fachgruppenobmann Dominic Schmid in einer Aussendung.