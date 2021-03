Stille Arbeitsmarktreserve legte 2020 deutlich zu

Zur "stillen Arbeitsmarktreserve" zählen Personen mit Arbeitswunsch, die aber nicht arbeitslos gemeldet sind. Im letzten Jahr erhöhte sich die Zahl auf über 150.000 Personen.

Im Coronajahr 2020 ist in Österreich die "stille Arbeitsmarktreserve" um 52 Prozent auf 154.700 Personen gestiegen und erreichte damit den höchsten Wert in den letzten eineinhalb Jahrzehnten. In der Stillen Reserve befanden sich im vergangenen Jahr etwa gleich viele Frauen (77.800) wie Männer (77.000), geht aus aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervor. Diese Personen sind nicht arbeitslos gemeldet, wären aber innerhalb von zwei Wochen für eine Arbeitsaufnahme verfügbar.