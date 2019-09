Steit in Wien-Leopoldstadt endet in Messerattacke

Zwei Männer gerieten am Freitag in einer Wohnung in der Wehlistraße in Streit, dabei wurden einem 40-Jährigen mehrere Messerstiche zugefügt.

In einer Wohnung in der Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt ist es am 13. September gegen 22.50 Uhr zu einem Streit zwischen einem 61-jährigen (ungarischer Stbg.) und einem 40-jährigen (sloweni-scher Stbg.) Mann gekommen.

61-Jähriger stach mehrmals auf Kontrahenten ein

Dabei versetzte der 40-Jährige seinem Kontrahenten mehrere Faustschläge ins Gesicht, woraufhin der 61-Jährige zu einem Messer griff und auf den jüngeren Mann drei Mal einstach.