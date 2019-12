Steirerball 2020: Zünftiges Programm mit Wolfgang Ambros und Co.

"Zwickt’s mi, des is a Programm" könnte man angesichts des bevorstehenden Steirerballs sagen, der 2020 zum bereits zehnten Mal in der Wiener Hofburg begangen wird.

Am 10. Jänner 2020 feiert der fröhligante Steirerball sein zehnjähriges Jubiläum in der Wiener Hofburg. Ballhöhepunkt ist diesmal Wolfgang Ambros mit seinem Auftritt zu Mitternacht. Außerdem mit dabei: Zahlreiche Musikgruppen aus der Gastregion Süd- und Weststeiermark.

Steirerball mit dem King of Austropop

"Mehr als 500 Künstler und Akteure werden am 10. Jänner 2020 dafür sorgen, dass unseren Ballgästen der 10. Steirerball in der Wiener Hofburg unvergesslich in Erinnerung bleibt", sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien, der den Ball organisiert.