Verein der Steirer in Wien von Wiener Bürgermeister empfangen

Der Verein der Steirer wurde von Bürgermeister Michael Ludwig im Wiener Rathaus empfangen. Der Verein brachte dem Bürgermeister einen "Steirischen Botschafter" mit: ein Original Steirerhut aus dem Ausseerland.

Michael Ludwig hat den Verein der Steirer in Wien zum Bürgermeisterempfang in den Stadtsenatssitzungsaal des Wiener Rathauses geladen. Mehr als 100 Vereinsmitglieder sind seiner Einladung gefolgt.

Wiener Bürgermeister: "Wir sind eine weltoffene Stadt"

„Wir sind eine weltoffene Stadt. Offen für Touristinnen und Touristen, aber auch für die vielen Menschen, die aus den Bundesländern zu uns zugezogen sind. Für mich als Bürgermeister ist es eine besondere Freude, unsere Freunde aus den Bundesländern regelmäßig in Wien begrüßen zu dürfen und vor allem auch jene, die hier leben, im Wiener Rathaus willkommen zu heißen“, so der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig

"Für viele von uns ist die Bundeshauptstadt eine neue Heimat geworden, in der wir uns zu Hause fühlen. Zugleich aber lieben, pflegen und schätzen wir unsere steirischen Traditionen, unser Brauchtum und unsere Kultur, die wir hier in Wien auch leben können", so Vereinsobmann-Stellvertreterin Elisabeth Hakel.