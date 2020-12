Am Mittwoch sind die Coronaneuinfektionen wieder leicht gestiegen.

Steigerung: 2.131 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

In den 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch wurden in Österreich 2.131 Corona-Neuinfektionen gezählt. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals seit langem wieder etwas an.

Am Tag vor Heiligabend gab es in Österreich wieder eine leichte Steigerung bei den Corona-Neuinfektionen. In absoluten Zahlen lagen die Steiermark und Wien mit je 366 Fällen im Bundesländervergleich auf Platz 1.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 49

Kärnten: 165

Niederösterreich: 289

Oberösterreich: 346

Salzburg: 210

Steiermark: 366

Tirol: 200

Vorarlberg: 140

Wien: 366

Bisher gab es in Österreich 344.357 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 5.654 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 312.921 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.775 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 472 der Erkrankten auf Intensivstationen.