Steigende Corona-Zahlen: WHO besorgt

Die WHO ist vor dem kommenden Winter besorgt über den Anstieg der Coronafälle in mehreren Ländern. Die Organisation appelliert weiter zu testen.

Unter jenen Ländern, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) informieren, seien Einweisungen in Krankenhäuser und Behandlungen wegen Corona auf Intensivstationen gestiegen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. Er nannte den amerikanischen Kontinent und Europa.