Steiermark-Wahl: Wahlschluss ist um 16.00 Uhr

Am Tag der Landtagswahl in der Steiermark, dem 24. November 2019, kann bis 16.00 Uhr die Stimme im Wahllokal abgegeben werden. Hier finden Sie alle Infos zu Wahllokalen, Öffnungszeiten und der Wahl am Vorwahltag.

Mit Montag sind in der Steiermark laut Wahlkalender der Landeswahlbehörde weitere Festlegungen für die Landtagswahl am 24. November erfolgt: Dies umfasst die Festsetzung der Wahlsprengel, Wahllokale, die Verbotszone um diese sowie die Wahlzeiten. Festgelegt wurden auch die Rahmenzeiten für die vorgezogenen Stimmabgabe am Freitag, 15. November.

Vorgezogene Stimmabgabe in der Steiermark am 15. November

Am Freitag, 15. November ist der Tag der vorgezogenen Stimmabgabe, da wird in den Gemeinden jeweils eine besondere Wahlbehörde eingerichtet. In Graz können das auch mehrere sein, eine davon ist etwa im Amtshaus in der Schmiedgasse bzw. im Rathaus im Trauungssaal im ersten Stock. Die Wahlzeit ist zumindest zwischen 17.00 und 19.00 Uhr zu ermöglichen. Kundgemacht wird dies laut Landeswahlbehörde "ortsüblich", etwa durch einen Anschlag am Gebäude des Wahllokales.

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag etwa beginnen die Wahlzeiten am vorgezogenen Wahltag um 13.00 Uhr in Kapfenberg und enden um 20.00 Uhr, etwa in Mürzzuschlag. Am frühesten in der Steiermark kann man in der Stadtgalerie Deutschlandsberg von 9.00 Uhr weg bis 19.00 Uhr seine Stimme abgeben. In Graz sind die Wahllokale am 15. November von 14.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Zumeist gelten die Zeiten 17.00 bis 19.00 Uhr.

Steiermark-Wahl am 24. November: Wahlschluss 16.00 Uhr

Am Wahltag, dem 24. November, gilt der Wahlschluss 16.00 Uhr. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zum Beispiel beginnt die Wahl zumeist um 7.00 Uhr, die meisten Wahllokale schließen um 12.00 bzw. einige noch 13.00 Uhr. Im Bezirk Deutschlandsberg ist ab 7.00 Uhr bis zumeist 12.00 Uhr geöffnet. In Graz sind die Wahllokale einheitlich von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Ausnahme ist ein besonderer Wahlsprengel in Wetzelsdorf in einem Altenheim, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Nur zwei Stunden Zeit für die Stimmangabe hat man in Hinterwildalpen im Bezirk Liezen: Dort ist das Feuerwehrdepot von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr geöffnet. Noch kürzer ist die Zeit u.a. auch im Bezirkspflegeheim Gleisdorf im Bezirk Weiz, von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr.