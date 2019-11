Steiermark und Burgenland bieten Vorwahltag

Die Steiermark und das Burgenland bieten neun Tage vor dem Wahlsonntag einen vorgezogenen Wahltag an.

Vorraussetzung für Vorwahl: Wahlkarte

Voraussetzung für die vorgezogene Stimmabgabe ist in beiden Ländern, dass keine Wahlkarte beantragte wurde. Auch sonst sind die Regelungen gleich: Neun Tage vor dem Wahlsonntag muss jede Gemeinde mindestens ein Wahllokal öffnen - und zwar für ein paar Stunden am späteren Nachmittag oder frühen Abend.

Den Anfang macht die Steiermark - die ja schon am 24. November den Landtag wählt: Kommenden Freitag, 15. November, können Steirer zwischen 17.00 und 19.00 Uhr wählen. Das Land weist ausdrücklich darauf hin, dass am 15. November in den Wahllokalen keine ausgefüllten Wahlkarten entgegen genommen werden.

55.000 Steirer nutzten Vorwahltag 2015

Die Steirer nützen den Vorwahltag lieber als die Briefwahl: 2015 kamen rund 55.000 Stimmen per Briefwahl (ein kleiner Teil davon per Wahlkarte in einem "fremden" Wahllokal), aber mehr als 69.000 (das waren 7,2 Prozent der Wahlberechtigten) am Vorwahltag. In Kärnten gab es 2018 nicht ganz 22.000 Briefwähler (mit etwa sieben Prozent wesentlich weniger als sonst) und fast ebenso viele - nämlich 20.000 - "Vorwähler".