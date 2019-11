Steiermark-Wahl: ÖVP greift nach der Mehrheit

Mit dem Verlust des Landeshauptmann-Sessels von 2005 bis 2015 folgte für die ÖVP in der Steiermark eine schmerzliche Zeit. Dem 2015 überraschend als Zweite von der SPÖ erhaltenen LH-Posten will man nun - mit Rückeroberung von Platz 1 - verteidigen.

Anton Pirchegger war der Mitbegründer der ÖVP und nach dem Wahlsieg am 25. November 1945 erster gewählter Landeshauptmann. 1948 zog er sich krankheitsbedingt zurück und schlug Josef Krainer sen. als Nachfolger vor - der dann eine ganze Arä prägte. Der frühere Landarbeiter und Landesfürst empfing sogar Queen Elisabeth und Sowjet-Parteichef Nikita Chruschtschow mit spitzbübischer Grandezza. Fünfmal im Amt bestätigt, gestaltete er gemeinsam mit Weggefährten wie Hanns Koren das Bild einer weltoffenen und modernen steirischen VP. In seine Zeit fiel u.a. die groß angelegte Gemeindefusion von 1967 bis 1969.

1971 starb Krainer - und empfahl Friedrich Niederl als Nachfolger. Dieser führte die ÖVP 1974 auf ihren bisherigen Spitzenwert von 53,2 Prozent. 1980 wurde "Joschi" Krainer jun. Landeschef. Der in Italien und den USA ausgebildete Krainer-Sohn und Freund von Arnold Schwarzenegger schaffte den Spagat zwischen Weltbürger und "Steirabua" - und ärgerte in guter Tradition weiter die Wiener, etwa mit dem "Anti-Draken"-Volksbegehren. Doch die Ära der Landesfürsten ging zu Ende - 1995 verlor die ÖVP nach einem unglücklichen Wahlkampf beinahe die Mehrheit an die SPÖ.