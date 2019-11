Steiermark-Wahl: Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) im Porträt

Claudia Klimt-Weithaler zieht bereits zum vierten Mal in eine steirische Landtagswahl ein. Es ist jedoch nicht nur eine wiederholte Teilnahme, sondern auch ein wiederholtes Zittern um den Verbleib in der Landstube.

Deja-vu: Klimt-Weithaler kämpft erneut um Verbleib in der Landstube

Werdegang von Klimt-Weithaler



Die ausgebildete Kindergartenpädagogin gilt als Spezialistin in Sozialfragen, nach drei Perioden im Landtag hat sie sich ein geschärftes politisches Profil erarbeitet. Geboren wurde Klimt-Weithaler 1971 in der obersteirischen Industriestadt Fohnsdorf. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule und der Ausbildung zur Kindergartenpädagogin übersiedelte sie nach Graz, in den Arbeiterbezirk Liebenau. Dort begann sie ein Pädagogikstudium parallel zu Anstellungen in unterschiedlichen Kinder- und Jugendorganisationen sowie in Frauenprojekten. Der KPÖ trat sie erst im März 2000 bei, in der Anfangszeit der ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung. Der quasi Quereinsteigerin hört man an, dass sie ihren Lebensweg lange außerhalb von Parteistrukturen machte: Sie bedient sich weder im Landtag noch im persönlichen Gespräch des häufigen "Politikersprechs".