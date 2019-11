Steiermark-Wahl 2019: SPÖ unter großem Druck

Bei der vorgezogenen Steiermark-Wahl steht für die SPÖ das zweitgrößte der drei Länder mit roter Mehrheit auf dem Spiel. So geht Hermann Schützenhöfer zwar als "Titelverteidiger" ins Rennen, nicht aber als amtierender Landeshauptmann.

SPÖ unter großem Druck bei Steiermark-Wahl

Die ersten Jahrzehnte nach 1945 gaben sich die Sozialdemokraten mit dem zweiten Platz in friedlicher Koexistenz soweit zufrieden; 1953 bekamen sie zwar etwas mehr Stimmen, aber dennoch ein Mandat weniger als die ÖVP. 1995 kam Peter Schachner-Blazizek auf rund 3.000 Stimmen an die ÖVP heran - und 2005 schaffte Franz Voves die Wende und nahm der ersten Landeshauptfrau Österreichs, Waltraud Klasnic, den LH-Sessel ab.

In den 1950ern und den drei Jahrzehnten danach waren die Roten in der Landesregierung und im Landtag gut abgesichert, auch wenn sie nie an die Popularität der ÖVP-Landeshauptleute Josef Krainer sen. und Friedrich Niederl herankamen. Die SPÖ-Chefs Norbert Horvathek, Alfred Schachner-Blazizek und Adalbert Sebastian arrangierten sich weitgehend, das Land war proporzmäßig aufgeteilt wie die Republik. VdU/FPÖ und KPÖ spielten kaum eine Rolle.