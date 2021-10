Stau-Chaos wegen Bauarbeiten am Mariahilfer Gürtel in Wien befürchtet

Ab Freitag müssen Verkehrsteilnehmer am Mariahilfer Gürtel mit Verzögerungen rechnen. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten, wie der ÖAMTC in einer Aussendung mitteilte.

Von Freitag, 22. Oktober, 18 Uhr, bis Mittwoch, 27. Oktober, 5 Uhr, befürchten die ÖAMTC-Experten am Inneren und Äußeren Gürtel im Bereich Westbahnhof zeitweise erhebliche Staus. Grund sind Gleisbauarbeiten.

Nur eine Spur Richtung Tangente, Verbindungsfahrbahnen gesperrt

In Fahrtrichtung A23 steht den Verkehrsteilnehmern am Äußeren Gürtel/Mariahilfer Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Verbindungsfahrbahnen am Europaplatz zwischen der inneren und äußeren Mariahilfer Straße sind von 22. Oktober bis 2. November gesperrt.