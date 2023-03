Start für neues Klassikportal von Apple

Das neue Klassikportal von Apple ist seit Dienstag abrufbar. Apple Music Classical bietet nach eigenen Angaben den "weltweit größten Klassikkatalog" an mit mehr als 5 Mio. Aufnahmen und Werken.

Neues Klassikportal von Apple ist gestartet

Besonderes Augenmerk habe man laut einer Pressemitteilung zum Launch auf die Durchsuchbarkeit des Angebots gelegt. So kann nach Werken, Komponisten, Interpreten oder Stilen gefiltert werden, aber auch sämtliche verfügbaren Einspielungen eines bestimmten Werkes sowie ein dazu passender Kuratorenvorschlag werden aufgelistet. Etliche Stücke seien auch in "immersive spatial audio", also einer raumgreifenden Soundlösung verfügbar. Neben den kuratieren Playlisten gibt es Hintergründe zu Künstlerbiografien sowie Tausende Werkbeschreibungen.