Start des 4. Austrian World Summit in Wien

Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, geht der Austrian World Summit ab heute als analoger und virtueller Mix über die Bühne. Schirmherr Arnold Schwarzenegger wird per Live-Schaltung aus L.A. dabei sein.

Der Austrian World Summit startet am heutigen Donnerstag um 10.00 Uhr in der Spanischen Hofreitschule. Aufgrund der Coronapandemie wurde der Gipfel adaptiert und geht in seiner vierten Ausgabe als Mischung aus analogen und virtuellen Beiträgen über die Bühne.