Standorte für Massentests in NÖ festgelegt

Am Mittwoch wurden die Standorte für die Massentests in Niederösterreich festgelgt. Rund 50 Untersuchungen sollen pro Teststraße und Stunde durchgeführt werden.

In Niederösterreich sind am Mittwoch die Standorte für die am 5. und 6. Dezember stattfindende erste Phase der Corona-Massentests beim Schul- und Kindergartenpersonal festgelegt worden. Mindestens eine Station sei in jedem Bezirk und Magistrat vorgesehen, informierte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer aktuellen Lagebesprechung in einer Aussendung. Ein elektronisches Terminbuchungssystem soll Warteschlangen und Menschenansammlungen vermeiden.