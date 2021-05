Stahl-Wal im Wiener MQ als Mahnung an Ausbeutung der Natur

Im Wiener MQ ist seit Donnerstag ein Stahl-Wal zu sehen. Der 17 Meter lange Blauwal soll eine Mahnung an die Ausbeutung der Natur darstellen.

Ein kapitaler Wal gemahnt seit Donnerstag im Wiener Museumsquartier an den sorgsamen Umgang des Menschen mit der Natur. Unter dem Titel "Echoes - a voice from uncharted waters" hat der gebürtige Salzburger Künstler Mathias Gmachl die bunt-abstrakte Replik des Meeressäugers geschaffen, die nun bis 11. Juni im Haupthof des Kulturquartiers zu sehen ist. Dann schwimmt der 17 Meter lange, fünf Tonnen schwere Blauwal weiter in die Schweiz.