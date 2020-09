Stadthalle mit European Street Food Festival Outdoor

Die Wiener Stadthalle verlegt seine Events wenn möglich nach draußen. Am 26. und 27. September findet etwa das European Street Food Festival am Vorplatz der Halle E statt.

Die Wiener Stadthalle goes Outdoor: Da coronavirusbedingt derzeit keine Events in der Halle selbst stattfinden, wird nun der Vorplatz genutzt. Am Samstag, 26. September, und am Sonntag, 27. September, findet im Freien das European Street Food Festival statt, wie am Donnerstag in einer Aussendung angekündigt wurde.