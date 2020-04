Stadt Wien unterstützt private Kindergärten

Private Kindergärten werden nun auch von der Stadt Wien unterstützt. Die Leistungen müssen somit nicht mehr den Eltern verrechnet werden.

68,23 Euro pro Kind an die privaten Betreiber

Pro Kind werden 68,23 Euro an die Betreiber ausbezahlt. Auch für Horte gibt es zusätzliche Mittel. Die Stadt ersetzt den Trägereinrichtungen für jedes Kind den Hortbesuchsbeitrag in der Höhe der städtischen Beiträge - konkret 176,73 Euro pro Kind. Das seien zusätzlich rund 2 Mio. Euro pro Monat, wurde betont. In Kindergärten fallen in Wien abgesehen von den Essenskosten keine Besuchsbeiträge mehr an, darum gibt es hier auch keinen Ersatz.