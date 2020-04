Private Schulen und Kindergärten können auf Zahlungen nicht verzichten

Für private Betreiber von Schulen und Kindergärten tut sich mit der Corona-Krise eine Zwickmühle auf. Während bei öffentlich Einrichtungen Eltern derzeit keine Kosten haben, sind die privaten weiterhin auf die Beiträge angewiesen.

Kosten können sich je nach Bundesland unterscheiden

Bei den Kinderfreunden unterscheidet sich derzeit je nach Voraussetzungen im jeweiligen Bundesland, wie viel die Eltern für den Kindergartenplatz bezahlen. In Wien, wo die Kinderfreunde den Großteil ihrer Kindergartenplätze anbieten, fällt derzeit etwa jener Betrag an, der über die Förderung pro Platz hinausgeht. Das seien meistens 64 Euro, bis zu 93 Euro reicht die Spanne. Essens- und Kursbeiträge werden derzeit von den Kinderfreunden generell nicht eingehoben.

"Als Trägerorganisation haben wir das Interesse, keine Beiträge zu verrechnen. Aber solange es vom Bund keine Ausfallshaftung gibt, müssen wir etwas verlangen", so eine Sprecherin der SPÖ-Vorfeldorganisation zur APA. Es sei Aufgabe der öffentlichen Hand, dass jenen Eltern, die den Kindergartenplatz derzeit nicht in Anspruch nehmen können, alle Beiträge erlassen werden. Den Betreibern müsse der Ausfall der Elternbeiträge allerdings ersetzt werden, "sonst müssen die Kindergärten zusperren".

Einheitliche Lösungen für Österreich gefordert

"Wir werden jedenfalls in den nächsten zwei Wochen keine Beiträge einziehen. Da warten wir auf die Spielregeln", stellte er klar. Spätestens Anfang nächster Woche soll es bei einem Gespräch mit Vertretern der Stadtregierung Informationen geben. Einfach auf das Geld verzichten könne man nicht, da weiterhin die Personalkosten zu bedienen sind. Da man für das Gros der angebotenen Leistungen Förderungen kassiert, ist auch die St. Nikolausstiftung von den Regelungen zur Kurzarbeit ausgenommen. "Außerdem will ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht verlieren", sagte Walter.

Essensgeld kann rückerstattet werden

Katholische Privatschulen: Genereller Verzicht auf Zahlungen nicht möglich

Die Eltern würden aber selbstverständlich von den Schulen mit Ende der Schließungen wieder das gesamte Angebot erwarten. "Außerdem ist die Tendenz, dass Kinder wieder in die Schule kommen, steigend. Für die Karwoche, die ja eigentlich eine Ferienwoche ist, sind so viele Kinder für die Betreuung angemeldet wie in den vergangenen drei Wochen nicht. Wir gehen auch davon aus, dass Eltern schrittweise wieder in ihren Beruf einsteigen müssen und dringend Entlastung für das Homeschooling und die Elternbetreuung notwendig wird."