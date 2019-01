Stadt Wien lehnt Impfpflicht und Strafen für Impfgegner ab

Da Stadtrat Peter Hacker nichts "von Zwangs- und Strafsystemen" hält, drohen Impfgegnern in Wien demnächst offenbar keine Sanktionen.

Ungeachtet der aktuellen Masern-Fälle in Österreich kann sich Wien derzeit keine Impfpflicht bzw. Streichungen von Sozialleistungen wie etwa der Familienbeihilfe bei nicht nachgewiesener Immunisierung vorstellen. “Ich halte nichts von Zwangs- und Strafsystemen”, stellte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag gegenüber der APA klar.

Stattdessen müsse man bei der Motivation ansetzen. Er verstehe angesichts der derzeitigen Situation schon den Gedanken an eine Impfverpflichtung, räumte der Ressortchef am Rande einer Pressekonferenz ein. Und trotzdem: “Es widerstrebt mir.” Denn derlei Maßnahmen würden die Freiheit des Einzelnen beschneiden.

NEOS fordern Koppelung der Impfpflicht mit Familienbeihilfe

Die Wiener NEOS forderten, den Bezug der Familienbeihilfe an den Impfnachweis zu koppeln. Der Wiener Klubchef Christoph Wiederkehr verwies darauf, dass im Jahr 2018 in Österreich insgesamt 77 Masern-Fallmeldungen registriert worden sind – 45 davon in Wien.