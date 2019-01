Bereits 24 Masernerkrankungen in Österreich im Jahr 2019

Die Impfmüdigkeit der Österreicher lässt die Infektionsfälle von Masern nicht weniger werden. Heuer gab es bereits 24 Erkrankungen, wobei meist Kleinkinder davon betroffen waren.

Derzeit gibt es einen Masern-Ausbruch in der Steiermark. Zwar war die Situation in Österreich schon einmal mal schlechter, doch gab es im vergangenen Jahr 8,8 Fälle pro einer Million Einwohner, wie Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC/Stockholm) zeigen.

2019 bereits 24 Maserninfektionen in Österreich

Laut den Aufzeichnungen von Dezember 2017 bis November 2018 hat es in Österreich 77 Masernfälle gegeben, 70 wurden per Laboruntersuchung bestätigt. In diesem Jahr waren es bereits 24 Fälle, 40 Prozent betrafen Kinder unter fünf Jahren, sagte die Wiener Virologin Heidemarie Holzmann von der MedUni Wien im APA-Gespräch. Statistisch gesehen steckt ein Infizierter zwölf bis 18 Menschen an, weiß Holzmann.