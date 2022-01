Stadt-RH-Bericht: Corona zeigte Defizite in Wiener Notaufnahmen auf

Die letzten Monate haben es gezeigt: Die Zentralen Notaufnahmen (ZNA) in den städtischen Spitälern in Wien waren nicht wirklich gut auf eine Pandemie vorbereitet.

Das geht aus einem Stadtrechnungshof-Bericht hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um die erste Prüfung, die während der Coronapandemie durchgeführt wurde. Entdeckt wurden Mängel in der räumlichen Ausgestaltung, in der Ausstattung und bei den Abläufen.

Stadt-RH-Prüfung: Hygienebestimmungen standen eigentlich im Fokus

Zentrale Notaufnahme: Erste Anlaufstelle für Notfälle, soll Fachambulanzen entlasten

Stadt-RH beurteilt Zustände als "nicht überall optimal"

Mängel in der Notaufnahme führten offenbar auch zu komplexen Abläufen. "In der neu errichteten und im Jahr 2019 eröffneten ZNA der Klinik Landstraße war beispielsweise kein Schockraum vorhanden. Das Personal der Rettungsdienste musste daher in eindeutigen Fällen und bei Verfügbarkeit eines Intensivbetts die Notfallpatientinnen bzw. Notfallpatienten in den Intensivbereich des 12. Stocks bringen. In anderen Fällen war es auch möglich, dass das Intensivteam vom 12. Stock in die ZNA kam." Derartige Abläufe, so zeigte sich der Stadtrechnungshof überzeugt, würden zeitliche und personelle Ressourcen verbrauchen. Eine "normale" Bettenstation für die Notaufnahme stand übrigens ebenfalls zur Verfügung - im 6. Stock.