St. Pölten sagt Christkindlmarkt 2021 ab

Wegen Corona-Zahlen: Christkindlmarkt in St. Pölten abgesagt.

Auch in diesem Jahr findet der Christkindlmarkt in St. Pölten coronabedingt nicht statt, wie am Donnerstag verkündet wurde.

St. Pöltens Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) bestätigte gegenüber der APA diverse Medienbericht. Aufgrund der derzeitigen Corona-Zahlen wäre das Risiko zu groß.

Christkindlmarkt in St. Pölen abgesagt: "Sicherheit geht vor"

"Die Sicherheit der St. Pölterinnen und St. Pöltner geht vor". Allerdings wurde aus seinem Büro ein Alternativprogramm angekündigt. Am Freitag in der kommenden Woche werden "winterliche und vorweihnachtliche Aktivitäten" präsentiert.