Wiener Weihnachtsmärkte sollen 2021 stattfinden

Ab November gelten in Österreich neue Corona-Regelungen, die heuer auch Christkindlmärkte ermöglichen. Die Stadt Wien gab nun bekannt, dass die Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt stattfinden werden. Die Regeln sind laut Gesundheitsministerium so angepasst, dass keine Umzäunung mehr notwendig ist. Alternativ kann auch mit Bändern der in Wien verpflichtende 2,5G-Nachweis dargestellt werden. Die Märkte starten üblicherweise Mitte November.