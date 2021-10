Sputnik V: Heuer keine Entscheidung über Zulassung in EU

In diesem Jahr wird die EU-Arzneimittelbehörde EMA nicht mehr über die Zulassung des russischen Corona-impfstoffes Sputnik V entscheiden.

Russland will nach eigenen Angaben die von der EMA verlangten Daten noch 2021 vorlegen. Man sei dabei, die Unterlagen abschließend zusammenzustellen, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Moskau.

Daten für Corona-Impfstoff Sputnik V laut EMA unvollständig

Sputnik V mit Zulassung 70 Ländern

Das Vakzin wird in Russland vielfach angewandt und hat auch eine Zulassung in mehr als 70 Ländern. Eine EU-Zulassung wäre eine große Erleichterung für Russinnen und Russen, die in die Europäische Union reisen wollen. Dort werden nur von der EMA oder der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassene Impfstoffe anerkannt.