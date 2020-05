Spring Finals 2020: eSports-Szene trifft sich virtuell

Die österreichische eSports-Szene trifft sich am Freitag und Samstag im Wiener Gasometer - zumindest online.

Spring Finals 2020: Das Programm am Wochenende

Am Freitag treffen die besten vier Rocket League Teams aufeinander. Im Anschluss messen sich die besten 100 Fortnite-Spieler des Landes. Am Samstag gibt es dann die Finalspiele von Brawl Stars und Clash Royale. Zusätzlich verspricht das Red Bull Solo Q Finale große Spannung. Zu guter Letzt wartet mit den League of Legends Finals der Höhepunkt des Wochenendes auf die Zuseher von Twitch, A1 now und A1now.tv.