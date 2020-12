Sportunion will Sport für Kinder wieder ermöglichen

Die SPORTUNION will Sport im Allgemeinen wieder sicherstellen, egal ob Skifahren, Leichtathletik oder Eltern-Kind-Turnen. Sie fordert daher klare und praxisnahe Vorgaben des Sport- und Gesundheitsministeriums.

Die Sportunion hat am Mittwoch - vor der Lockdown-Information der Bundesregierung - für ein geordnetes, rasch und gut vorbereitetes Hochfahren des Sportbetriebes in Österreich plädiert. Es seien innovative Konzepte gefordert, hieß es per Aussendung. Der Dachverband will Sport im Allgemeinen sicherstellen. Unter Einbindung des organisierten Sports und Leuten aus der Praxis sollten mit Experten erarbeitete und erprobte Präventions- und Contact-Tracing-Konzepte umgesetzt werden.